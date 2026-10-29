У Китаї на тлі емоційного вигорання та безробіття молодь почала замінювати дітей і домашніх тварин цеглинами, вкритими мохом.

Про це повідомляє China News Service.

Тренд називається «вирощуванням цегли», а самі цеглини жартома називають «цегляними малюками».

Суть незвичного хобі полягає в тому, що люди беруть звичайну стару цеглину, зволожують її водою та спостерігають, як поступово її поверхня вкривається зеленим мохом. Зазвичай для цього використовують пористу червону цеглу з шорсткою поверхнею, на якій уже можуть бути мох або його спори.

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Цеглину ставлять на піддон і регулярно зволожують водою. Деякі ентузіасти спочатку замочують її приблизно на добу, а потім обприскують кілька разів на день.

За достатньої вологості, належного освітлення та відповідної температури спори проростають. З часом цеглина може перетворитися на мініатюрний зелений ландшафт.

Для молодих китайців це стало незвичним способом відпочити, знизити рівень стресу та знайти маленькі радощі в повсякденному житті без додаткових обов’язків.

Власники таких цеглин зізнаються, що догляд за мохом дає їм відчуття досягнення, водночас не вимагаючи значних зусиль.

За даними The Guardian, пов’язаний із трендом хештег зібрав понад 5 мільйонів переглядів у китайській соціальній мережі Weibo. Видання описує це явище як zero-energy emotional companionship — «емоційне товариство без витрат енергії».

Водночас фахівці попереджають про потенційні ризики для здоров’я. Зокрема, постійна вологість може сприяти росту плісняви. У людей, чутливих до її спор, можуть виникати чхання, нежить, свербіж очей або кашель.

За словами китайського фахівця Лі Сюедуна, сам мох зазвичай не становить безпосередньої загрози для здоров’я. Дискомфорт може бути пов’язаний із надмірною вологістю цеглини чи середовища, у якому росте мох, а також із розвитком плісняви.

Для догляду за такими цеглинами, йдеться в публікації Beijing Daily, рекомендують використовувати прозорі контейнери з можливістю провітрювання, забезпечувати розсіяне освітлення та контролювати рівень вологості. Під час роботи з цеглиною також варто користуватися захисними рукавичками й маскою.

Тренд завірусився на тлі складної ситуації на ринку праці та з народжуваністю в Китаї. За даними Trading Economics, в країні фіксується історичне падіння народжуваності, яке одночасно поєднується з дефіцитом робочих місць для молоді.

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Економічне сповільнення, автоматизація та висока вартість життя створили ситуацію, за якої молоді люди не можуть знайти стабільну роботу і, як наслідок, масово відмовляються від створення родин та народження дітей