Президент США Дональд Трамп розповів про масштабний збій телебачення через відсутність вітру під час дебатів у 2024 році з його попередником Джо Байденом. Однак насправді такого ніколи не було.

На це звернуло увагу CNN. Неіснуючий випадок пригадав Трамп під час виступу в Агентстві з охорони навколишнього середовища.

«Вони казали, що вітер — це щось чудове, чудове, але ви не могли дивитися телевізор. Вони хотіли подивитися дебати — Дональд Трамп проти Сонного Джо Байдена (прізвисько, яким Трамп називає Байдена). Ніхто не міг їх дивитися, бо вітер не дув. Пам’ятаєте це? „Любий, ми хотіли б сьогодні подивитися дебати“. „Вибач, вітру немає“», — розповів Трамп.

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Вітрова енергетика є лише частиною загальної системи джерел електроенергії, зазначає CNN, тому без вітру енергосистема все одно продовжує працювати.

Дональд Трамп уже давно виступає проти вітрової енергетики. За його словами, у місцях, де використовують вітрову енергію, люди не можуть увімкнути телевізор, коли немає вітру.

Колишній президент США Джо Байден натомість навпаки підтримував розвиток відновлюваної енергетики. Він хотів, щоб до 2035 року США отримували 100% «чистої електроенергії».

Однак Конгрес так і не ухвалив рішення, а Байден не підписав Green New Deal — резолюцію Конгресу, яку запропонували демократи. Вона закликала країну протягом десяти років перейти на забезпечення всіх енергетичних потреб коштом «чистої, відновлюваної енергії з нульовими викидами».