Взяв за руку і висловив підтримку Україні. Тернополянка у Нью-Йорку зустріла Деніела Редкліффа — фото та історія

22 квітня, 12:03
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Українка поспілкувалась з зіркою Гаррі Поттера у Нью-Йорку (Фото: Diana Pasko/Threads)

Українка поспілкувалась з зіркою Гаррі Поттера у Нью-Йорку (Фото: Diana Pasko/Threads)

Дівчина з Тернополя у США зустріла одразу двох зірок фільмів про Гаррі Поттера — Тома Фелтона та Деніела Редкліффа, з останнім їй вдалося навіть поспілкуватися.

Про це українка Діана Паско розповіла у соцмережах.

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«Зустріла днями Гаррі Потера (Даніеля Редкліфа) і Драко (Тома Фелтона). Даніель як почув, що я з України одразу підійшов взяв за руку, запитав, як я. Було видно співчуття і підтримку в його очах і підписав українську марку з воєнним кораблем. Найкращий актор з дитинства», — розповіла Діана у коментарі під публікацією співачки Джамали, яка попросила «накидати» їй добрих новин.

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Допис Джамали, у коментарях якого українка розповіла про зустріч із зіркою Гаррі Поттера (Фото: Скриншот)
Допис Джамали, у коментарях якого українка розповіла про зустріч із зіркою Гаррі Поттера / Фото: Скриншот

Як розповіла дівчина у своїх особистих акаунтах, вона відвідала вистави у Нью-Йорку, у яких грали Том Фелтон та Деніел Редкліфф.

З останнім, за словами українки, навіть вдалося поспілкуватися після шоу.

«Коли почув, що я з України, схопив мене за руку і одразу почав розпитувати, як я і як довго я тут», — емоційно розповідає тернополянка.

Також актор сказав, що буде радий бачити Діану ще, а також підписав листівку з України.

«В очах було співчуття і видно, що хотів сказати, що підтримує Україну. Такий милий», — підсумувала свій допис Діана Паско.

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«Том Фелтон був неймовірний на Бродвейському шоу, коли грав Драко Малфоя. Ніколи не забуду той день та емоції, які пережила», — розповіла Діана в іншій публікації — в соцмережі Instagram.

Публікація користувачки в Instagram (Фото: Скриншот)
Публікація користувачки в Instagram / Фото: Скриншот

Тим часом інша дівчина з Тернопільщини створює з картонних коробок імпровізовані міста й локації з відомих фільмів та телесеріалів, зокрема вона показала створений власноруч замок Гоґвортс.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   США Гаррі Поттер Дэниел Редклифф Нью-Йорк Підтримка України

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