Прорахувався, але де? У Тернополі водій маркером підробив номери авто, щоб не отримувати штрафів

У Тернополі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, державний номерний знак якого мав ознаки навмисної зміни символів, для перевірки.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Тернопільської області.

Під час спілкування з правоохоронцями водій зізнався, що за допомогою чорного маркера змінив символи номерного знака. Він був впевнений, що ніхто не помітить і таким чином він уникне відповідальності за порушення ПДР.

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За свої дії чоловік отримав постанову за ч. 1 ст. 121−3 — порушення правил використання номерних знаків КУпАП. Порушник оплатив штраф у розмірі 1190 гривень.

У Полтаві тим часом місцевий мешканець викликав поліцейських під приводом наміру скоїти самогубство, аби вони його просто «підкинули» до іншого району міста.