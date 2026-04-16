Австралієць потрапив до Книги рекордів Гіннеса через те, що офіційно став дідусем найпізніше у світі — скільки йому років

Чоловік з Австралії став найстарішим у світі чоловіком , який уперше став дідусем, коли йому був 91 рік.

Про це повідомляють на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

У серпні 2025 року Чарльз Сміт вперше став дідусем маленької дівчинки, яку назвали Айла. «Абсолютна магія. Айла, Ганна і Ешлі — це все, що мені потрібно в цьому житті», — описує Чарльз цей момент.

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Чарльз, його син Ешлі та онука Айла / Фото: Guinness World Records

Він навіть не знав, що став офіційним світовим рекордсменом і найстарішим дідусем у світі, поки його син та невістка не принесли йому сертифікат — вони таємно подали заявку від його імені.

Чарльз Смітт вперше став батьком, коли йому було 55 років. Про онуку він говорить з великою теплотою і називає їхні стосунки «абсолютною магією». «Єдине, що можу сказати, я взяв її на руки й не хотів віддавати назад. Хіба що для зміни підгузків», — додає рекордсмен.

Дідусь швидко прив’язався до дитини й переконаний, що між ними вже сформувався міцний зв’язок. Попри рекорд, для нього найважливіше — це сім'я, а не досягнення.

Для Чарльза титул неважливий, головне - його онука / Фото: Guinness World Records

«Найбільше вражає в моєму батькові його незалежність. Він насолоджується чудовою пенсією, подорожує Австралією у своєму кемпері та виходить у море на човні в затоці Мортон-Бей. Вік зовсім його не сповільнив. Мені здається, він навіть активніший, ніж будь-коли. У нього позитивний настрій і міцне коло друзів, і це багато про нього говорить. А знаючи його, кількість чаю, яку він п'є, теж, мабуть, має до цього стосунок», — розповідає про свого батька Ешлі.

Тим часом чоловік з Нової Зеландії став найстарішим гравцем у крокет у світі у віці 91 рік. Він веде активний спосіб життя і завжди намагається підтримувати форму.