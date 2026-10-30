У Китаї суд розглядає суперечку між сусідами, яка «тягнеться» вже два століття та протягом кількох поколінь

Китайський суд у районі Яньта розглянув земельну суперечку між сусідами, які сперечаються через одне й те саме питання вже два століття, передаючи конфлікт із покоління в покоління.

Про це 26 жовтня повідомило видання South China Morning Post.

Судовий розгляд відбувається в місті Сіань, що в провінції Шеньсі на північному заході Китаю. Йдеться про конфлікт між двома сусідніми родинами Ду та Чжан, які сперечаються через межу земельних ділянок уже понад два століття. За останні 20 років конфлікт особливо загострився.

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Родина Ду спробувала відремонтувати кухню та звести стіну, проте родина Чжан виступила проти. Її представники пояснили, що це може перекрити доступ світла та створити проблеми з водовідведенням. Суперечки неодноразово переростали у словесні й фізичні сутички.

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Поліція та місцева влада неодноразово намагалися примирити сусідів, проте врегулювати конфлікт так і не вдалося.

Під час одного із засідань представники родини Чжан надали доказ, який засвідчив, що суперечка щодо земельної ділянки триває вже понад два століття. Це старовинний земельний акт на пожовклому аркуші, датований 46-м роком правління імператора Цяньлуна (1735−1796), за часів династії Цін (1644−1912).

Земельний акт XVIII століття, який підтвердив довготривалу суперечку / Фото: Sina

Однак навіть цей документ не допоміг остаточно врегулювати суперечку. Натомість суд звернувся до іншого історичного прикладу, зокрема до листа китайського політика Чжан Їна, який колись переконав свою родину поступитися сусідам трьома чи землі, щоб не продовжувати сварку через стіну.

Наслідуючи цей приклад, сусіди також пішли назустріч одне одному. У результаті між двома стінами утворився провулок, який сьогодні став туристичною пам’яткою.