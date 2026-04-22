З київським суддею три роки не могли зв’язатися через те, що він користувався поштою Yandex ru

ВККС три роки не змогла зв’язатися зі суддею через його пошту на російському домені (Фото: Спільнота Судді)

Вища кваліфікаційна комісія не змогла зв’язатися зі суддею, бо він користується електронною поштою на російському домені Yandex ru.

Про це 21 квітня повідомило Слідство.Інфо. Як зазначає медіа, суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Віталій Нікушин не зміг підтвердити відповідність займаній посаді через те, бо з 2024 року ігнорував оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Повідомляється, що перший виклик Віталій Нікушин пропустив нібито через декретну відпустку, при чому причину неявки на резервну дату суддя не повідомляв. Також були проблеми з інформуванням — ВККС не змогла повідомити про засідання Нікушина особисто через те, що він користується електронною поштою лише на російському домені yandex.ru. Всі повідомлення були вимушені дублювати через суд та офіційний сайт ВККС.

Попри це у ВККС заявляють, що Нікушин знав про засідання, бо він телефонував до канцелярії.

16 квітня 2026 року члени Комісії внесли рекомендацію до Вищої ради правосуддя про звільнення Нікушина.

Суддю Віталія Нікушина у 2019 році звільнили після висновку Вищої ради правосуддя про грубі порушення закону під час розгляду справи. Однак у 2023 році його поновили на посаді судді Києво-Святошинського райсуду.

Згодом журналісти виявили у його декларації елітні автомобілі, вартість яких була суттєво занижена. Антикорупційні органи запідозрили необґрунтовані активи на понад 3 млн грн, серед яких авто та кошти на рахунках, і звернулися до суду.

У 2024 році проти судді відкрили дисциплінарну справу, яку він наразі оскаржує. А вже у 2025 році Нікушин задекларував отримання Tesla за ціною нижчою за ринкову, водночас у декларації вказав лише пенсію, без доходів від зарплати.

Тим часом кандидат на посаду судді Андрій Соловйов, який є суддею Ярмолинецького районного суду Хмельницької області та претендує на посаду судді Львівського апеляційного суду, написав у дисертації, що чоловіки можуть виношувати дітей і послався на статтю у російській газеті.