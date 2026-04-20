На Черкащині суд арештував гумовий човен, весла і чоботи чоловіка, який незаконно виловлював рибу

У селі Кедина Гора Черкаської області у чоловіка, який разом зі своєю дружиною незаконно виловлювали рибу, поліція арештувала майно, зокрема гумовий човен, весла та чоботи.

Про це повідомляє видання 18000, з посиланням на ухвалу Золотоніського міськрайонного суду.

За версією слідства, поліцейські виявили двох людей, які незаконно ловили рибу за допомогою месинових сіток і гумового човна. Вони виловили три краснопірки, вісім карасів, один товстолоб, вісім лящів та 35 синців.

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Як пояснив місцевий мешканець, він разом зі своєю співмешканкою збирав металолом на сміттєзвалищі. На зворотному шляху вони вирішили заїхати порибалити, а улов забрати з собою.

У суді прокурори клопотали про арешт майна, який суд частково задовольнив. На гумовий човен, два весла, дві месинові сітки, дві пари гумових чобіт і рибу наклали арешт.

У Нідерландах тим часом інженер створив авто, яким керує рибка, його винахід потрапив до Книги рекордів Гіннеса.