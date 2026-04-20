Не часто таке побачиш. На автомагістралі в Таїланді помітили страуса, який втік від господаря — відео

20 квітня, 10:05
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Страуса помітила на автомагістралі в Таїланді (Фото: BBC Україна/Скриншот)

Страуса помітила на автомагістралі в Таїланді (Фото: BBC Україна/Скриншот)

В одному з тайських міст страус втік з вольєра й побіг автомагістраллю.

Про це повідомляє BBC Україна. Його помітили, коли він біг по шосе й зняли цей момент на відео.

Пізніше його впіймали, зазначає видання, та повернули власникові.

Схожий випадок був і в Україні влітку. У Борисполі Київської області місцеві помітили страуса. Перелякана та розгублена тварина бігала вулицями міста, місцеві зняли цей момент на відео.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Таїланд Втеча

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