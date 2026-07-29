У США сова заплуталася у футбольній сітці — її врятували поліцейські

У США врятували сову, яка опинилася в пастці (Фото: ABC News/Instagram/Скриншот)

В американському штаті Огайо сова опинилася в пастці на футбольному полі — птах заплутався у сітці воріт.

Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався у місті Ейвон. На місце викликали правоохоронців, які допомогли пташці вибратися.

На кадрах видно, як офіцери поліції ножицями обережно розрізають сітку. Сова не пручалася — вона сиділа нерухомо й чекала на порятунок.

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Після звільнення птах зміг знову літати.