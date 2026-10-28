Німецький рибалка зловив найдовшого сома у світі — фото

У Польщі німецький рибалка виловив найдовшого у світі сома під час турніру.

Про це повідомляє Bild.

34-річний Олівер Шефер із німецького селища Кальмут приїхав разом із приятелем на дводенний турнір зі спортивної ловлі хижої риби в польському місті Рибнік. Змагання відбулися 10−11 жовтня у водосховищі біля вугільної електростанції. У турнірі взяли участь 70 команд, загалом 150 рибалок з усієї Європи.

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Шефер закинув спеціальну вудку для ловлі великих сомів і через 30 хвилин витягнув із води «найдовшу рибу у світі». Офіційна довжина риби становить 2,92 метра. Це світовий рекорд, зазначає видання.

Улов Олівера Шефера / Фото: Oliver Schäfer

«Рибалки знають про легендарну триметрову рибину лише з розповідей. Я вірю тільки тому, що бачу на власні очі. Тепер бракує лише кількох сантиметрів», — розповів BILD рибалка-рекордсмен.

Після вимірювання сома повернули у водойму.