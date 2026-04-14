У селищі Чоповичі, що в Житомирській області, собака прославився через свій спів кожного разу, як чує гімн України.

На Великдень, під час освячення пасхальних кошиків, зняли один з таких моментів на відео та опублікували в мережі.

Українська волонтерка Анастасія Семенюк поширила на своїй сторінці в Instagram кадри. На відео видно, як стоять люди, на фоні лунає гімн України, і собака підспівує.

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За інформацією від BBC Україна, цей пес вже досить відомий у громаді своїм співом. Щоранку він приходить до Алеї Героїв, і виє під час хвилини мовчання. А коли звучить гімн України, починає підспівувати.

Відео користувачки Анастасії зібрало понад 120 тисяч переглядів та майже 5 тисяч вподобань.

Відео, яке поширили в акаунті в Instagram, набрало понад 110 тисяч переглядів та понад 8 тисяч вподобань. У коментарях українці пишуть, що «це людська душа», а також просять прихистити собаку.

«На Великдень треба завжди побільше ковбаски брати, щоб вгостити тварину», — пише користувачка Ірина.

Коментарі користувачів / Фото: Скриншот

Владислава написала, що відео розбило їй серце, а ще українці стало сумно через те, що собака сам.

Українці коментують відео з собакою / Фото: Скриншот

Тим часом харківська блогерка, яка показує в соцмережах життя зі своїми чотирма собаками породи джек-рассел-тер'єр, опублікувала серію відео, у яких її улюбленці підспівують їй.