У китайському тематичному парку слони виявилися зовсім не слонами — це були переодягнуті люди

22 квітня, 17:40
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Китайський тематичний парк розкритикували через те, що слони там виявилися переодягнутими людьми (Фото: Китайські соцмережі)

Китайський тематичний парк розкритикували через те, що слони там виявилися переодягнутими людьми (Фото: Китайські соцмережі)

У китайських соцмережах обговорюють тематичний парк, який опинився у центрі уваги громадськості через те, що обманював своїх відвідувачів.

Про це повідомляє Daily Star. Інцидент трапився в місті Кайфен, що знаходиться в провінції Хенань. У місцевому тематичному парку Wansui Mountain Martial Arts City персонал видавали за справжніх слонів.

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Глядачі вистави звернули увагу на неприродню рухливість «слонів». Пізніше проявилась ще одна дивна деталь — з-під масивного костюма слона було видно людські щиколотки. Цей момент зняли на відео й опублікували в соцмережах, після чого інцидент став резонансним.

https://youtu.be/4c4fLorCepw?si=Igl2j3vwSsJXyqDx

У парку прокоментували цю ситуацію, заявивши, що вони ніколи і не тримали у себе слонів. «Тварини» у їзньому шоу — це великі бутафорські костюми, якими керують від двох до чотирьох працівників одночасно.


Справжній слон тим часом прийшов у продуктовий магазин в Таїланді, поїв крекеру і спокійно пішов.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Китай Парк развлечений Слон Курйози Відео

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