Китайський тематичний парк розкритикували через те, що слони там виявилися переодягнутими людьми (Фото: Китайські соцмережі)

У китайських соцмережах обговорюють тематичний парк, який опинився у центрі уваги громадськості через те, що обманював своїх відвідувачів.

Про це повідомляє Daily Star. Інцидент трапився в місті Кайфен, що знаходиться в провінції Хенань. У місцевому тематичному парку Wansui Mountain Martial Arts City персонал видавали за справжніх слонів.

Реклама

Глядачі вистави звернули увагу на неприродню рухливість «слонів». Пізніше проявилась ще одна дивна деталь — з-під масивного костюма слона було видно людські щиколотки. Цей момент зняли на відео й опублікували в соцмережах, після чого інцидент став резонансним.

У парку прокоментували цю ситуацію, заявивши, що вони ніколи і не тримали у себе слонів. «Тварини» у їзньому шоу — це великі бутафорські костюми, якими керують від двох до чотирьох працівників одночасно.





Справжній слон тим часом прийшов у продуктовий магазин в Таїланді, поїв крекеру і спокійно пішов.