У китайському тематичному парку слони виявилися зовсім не слонами — це були переодягнуті люди
Китайський тематичний парк розкритикували через те, що слони там виявилися переодягнутими людьми (Фото: Китайські соцмережі)
У китайських соцмережах обговорюють тематичний парк, який опинився у центрі уваги громадськості через те, що обманював своїх відвідувачів.
Про це повідомляє Daily Star. Інцидент трапився в місті Кайфен, що знаходиться в провінції Хенань. У місцевому тематичному парку Wansui Mountain Martial Arts City персонал видавали за справжніх слонів.
Глядачі вистави звернули увагу на неприродню рухливість «слонів». Пізніше проявилась ще одна дивна деталь — з-під масивного костюма слона було видно людські щиколотки. Цей момент зняли на відео й опублікували в соцмережах, після чого інцидент став резонансним.
У парку прокоментували цю ситуацію, заявивши, що вони ніколи і не тримали у себе слонів. «Тварини» у їзньому шоу — це великі бутафорські костюми, якими керують від двох до чотирьох працівників одночасно.
Справжній слон тим часом прийшов у продуктовий магазин в Таїланді, поїв крекеру і спокійно пішов.