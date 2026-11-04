У Мексиці до Дня мертвих встановили фігуру жіночого скелета заввишки 33 метри, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомили у пресслужбі онлайн-довідника рекордів.

Фігуру присвятили Калавері Катріні - один із найвідоміших символів мексиканського свята Día de los Muertos (у цей день вшановують памʼять померлих близьких). Висота скелета сягає 33,41 метра, і його офіційно визнали найвищою в історії фігурою Калавери Катріни.

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Над створенням працювали 150 людей. Для роботи використовували сталь, скловолокно, дерево, бетонні блоки та риштування. Фігуру оздобили LED-підсвіткою та майже трьома метрами тканини, частину якої розписали вручну. Скелет прикрасили різними аксесуарами та одягли в капелюх.

Калавера Катріна / Фото: Guinness World Records

За словами організаторів, вони хотіли не лише встановити рекорд, а й ушанувати образ Катріни, який є одним із головних символів Дня мертвих у Мексиці.

Велику фігуру встановили поруч з історичною площею та прикрасили простір навколо чорнобривцями.

«Цю величну роботу можна було побачити вже за кілька вулиць. Вона змушувала зупинитися й просто милуватися нею. Коли стоїш перед нею, відчуваєш захоплення, любов і гордість», — цитують на сайті представника Книги рекордів Гіннеса Альфредо Аріста.

Скелет потрапив до Книги рекордів Гіннеса / Фото: Guinness World Records

La Calavera Catrina («Ошатний жіночий скелет») — це висока, струнка жіноча постать у вигляді скелета, увінчана величезним капелюхом. Її вперше створив на початку XX століття мексиканський графік Хосе Гуадалупе Посада. Своєю роботою він висміював заможних мексиканок, які наслідували європейську моду. Дослідники вважають, що цей образ символізує ідею: незалежно від соціального статусу, смерть приходить до кожного.

Кілька років потому мексиканський художник Дієго Рівера зобразив La Catrina на своїй знаменитій фресці 1947 року «Сон про недільний вечір в Аламеда-Сентраль» (Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central), присвятивши її пам’яті Хосе Гуадалупе Посади. Відтоді La Catrina стала знаковою постаттю мексиканського народного мистецтва, яку часто зображують під час святкування цього свята.