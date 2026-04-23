14-річний школяр самостійно збирає вручну авіаційний двигун, просто вивчивши математичний аналіз

У Китаї 14-річний учень середньої школи Че Цзінан опинився в центрі уваги соцмереж через те, що почав самостійно складати турбореактивний двигун, самостійно опанувавши складні дисципліни, серед яких і математичний аналіз.

Про це повідомляє Global Times. Школяр із раннього дитинства почав захоплюватися польотами і космосом.

Спочатку він спостерігав, як літають паперові літачки, а вже в школі почав серйозно цікавитися аеродинамікою, технікою та моделюванням.

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Че Цзінан почав цікавитися статтями й відеоуроками на цю тему, по три-чотири години в день читав науково-популярні та науково-фантастичні книги.

На китайській платформі Douyin хлопець знайшов відеоуроки й узявся за роботу. Че спочатку створював креслення, 3D-моделі, далі проводив розрахунки й симуляції та поступово вдосконалював конструкцію — на це пішло близько пів року.

У процесі роботи хлопець отримував підтримку від користувачів, вони ділилися порадами та допомагали з виготовленням деталей.

Наразі двигун іще не готовий, Че і далі продовжує експерименти та доопрацювання.

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