14-річний школяр самостійно збирає вручну авіаційний двигун, просто вивчивши математичний аналіз
14-річний хлопець самостійно збирає авіаційний двигун (Фото: Media reports/Скриншот)
У Китаї 14-річний учень середньої школи Че Цзінан опинився в центрі уваги соцмереж через те, що почав самостійно складати турбореактивний двигун, самостійно опанувавши складні дисципліни, серед яких і математичний аналіз.
Про це повідомляє Global Times. Школяр із раннього дитинства почав захоплюватися польотами і космосом.
Спочатку він спостерігав, як літають паперові літачки, а вже в школі почав серйозно цікавитися аеродинамікою, технікою та моделюванням.
Че Цзінан почав цікавитися статтями й відеоуроками на цю тему, по три-чотири години в день читав науково-популярні та науково-фантастичні книги.
На китайській платформі Douyin хлопець знайшов відеоуроки й узявся за роботу. Че спочатку створював креслення, 3D-моделі, далі проводив розрахунки й симуляції та поступово вдосконалював конструкцію — на це пішло близько пів року.
У процесі роботи хлопець отримував підтримку від користувачів, вони ділилися порадами та допомагали з виготовленням деталей.
Наразі двигун іще не готовий, Че і далі продовжує експерименти та доопрацювання.
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