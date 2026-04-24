На Франківщині оштрафували матір, бо її син напився коньяку у школі

Страшокласник напився коньяку в школі й потрапив до лікарні (Фото: WOKANDAPIX/Pixabay)

У Калуському районі на Прикарпатті місцеву мешканку визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків і призначили їй штраф.

Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду, пише Zaxid Net.

Інцидент стався на початку квітня на території Калуського ліцею № 7. Близько 11:00 15-річний підліток напився коньяку і потрапив з алкогольним отруєнням до центральної районної лікарні.

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Матір школяра, яка працює продавчинею в магазині одягу, судили за невиконання батьківських обовʼязків. На засідання суду жінка не з’явилася, однак подала заяву, в якій визнала провину та попросила суворо її не карати.

Суд визнав її винною у невиконанні батьківських обов’язків і призначив 850 грн штрафу.

У Німеччині тим часом вчителька молодших класів викликала поліцію через учня, який приніс у школу 5 тисяч євро готівкою.