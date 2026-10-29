В Індії чоловік за допомогою ШІ інсценував власну смерть, щоб уникнути покарання за вбивство

Чоловік в Індії інсценував власну кремацію й ледь не уникнув відповідальності за вбивство (Фото: Pixabay)

В Індії чоловік ледь не уникнув покарання за вбивство через те, що інсценував власну смерть й отримав відповідне свідоцтво. Півтори року його план працював, аж поки його не викрили 25 жовтня.

Про це повідомляє NDTV.

Свій план інсценування смерті за допомогою штучного інтелекту Раджкумар Раджбхар зі штату Уттар-Прадеш реалізував 30 травня 2025 року в місті Газіпур.

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Для цього використали створене ШІ зображення тіла, яке лежить на похоронному вогнищі на території кремаційного майданчика. Замість людського тіла спалили козу. За словами правоохоронців, також нібито організували фотографування похоронної процесії та останніх обрядів, щоб смерть здавалася справжньою. На підставі цих документів чоловікові видали свідоцтво про смерть.

Індієць інсценував власну смерть за допомогою ШІ, щоб уникнути суду у справі про вбивство / Фото: Police Handout

Фото з "кремації" дозволили чоловікові отримати свідоцтво про смерть / Фото: Police Handout

Майже півтора року чоловік залишався на волі, аж поки 25 жовтня, у неділю, близько 9:00 ранку поліція Котвалі-Нагар за підтримки групи спеціальних операцій (SOG) і підрозділу спостереження не затримала його неподалік району Хваджаджаханпур, де він мешкав.

38-річний Раджбхар перебував на волі під заставою у справі про вбивство чоловіка із застосуванням вогнепальної зброї.

Йогеша Сінгха застрелили 19 грудня 2016 року неподалік залізничної колії в районі Муншіпура. Справу про вбивство відкрили проти Раджкумара Раджбхара та його друга Сударшана Раджбхара після заяви племінника загиблого, Авінаша Сінгха.

Заступник начальника поліції Анооп Кумар повідомив, що Раджкумар Раджбхар, який не зміг скласти іспити після 12-го класу, працював біржовим трейдером. Він збирав гроші у впливових людей у кількох містах, обіцяючи інвестувати їх на фондовому ринку. За версією поліції, чоловік спланував власну смерть, щоб не лише уникнути судового переслідування у справі про вбивство, а й не повертати ці кошти.

Проти нього відкрили окрему справу про підроблення документів. Тепер, коли Раджбхар знову вважається живим, йому доведеться постати перед судом у справі про вбивство.