Щоб не травмувати. Сім'я у Китаї створила ШІ-аватар померлого чоловіка для його літньої матері — жінка не знає, що син помер

Китайська сім'я з провінції Шаньдун, що у східній частині країни, замовила послуги компанії зі сфери штучного інтелекту , щоб її фахівці створили цифровий аватар померлого чоловіка для його літньої матері.

Про це повідомляє South China Morning Post. Як зазначає медіа, родичі 80-річної жінки, яка мала проблеми з серцем, не хотіли її травмувати й повідомляти про смерть сина. Тоді вони вирішили замовити ШІ-аватар, який спілкуватиметься з жінкою через відеодзвінки.

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Для створення аватара онук жінки передав розробникам матеріали з голосом, зовнішністю та манерою мовлення батька. У результаті ШІ відтворив не лише зовнішність, а й характерні жести, зокрема звичку нахилятися під час розмови.

Тепер жінка щодня спілкується з «віртуальним сином» через відеодзвінки і навіть не знає, що це штучно згенерована модель. Вона хвилюється за нього й питає, коли він приїде додому. Трохи пізніше, відповідає «син», коли заробить більше грошей.

Чоловік на ім'я Чжан, який надає послугу штучного інтелекту вже три роки, жартома називає себе людиною, яка «обманює емоції людей».

Тим часом неіснуюча MAGA-білявка принесла індійському студенту тисячі доларів. 22-річний хірург-початківець створив образ дипломованої медсестри Емілі Гарт, схожої на Дженніфер Лоуренс, яка є фанатку руху MAGA (Make America Great Again).