Читали промову Гітлера. У РФ білоруський пранкер змусив вчителів озвучити нацистський текст під виглядом «патріотичного проєкту»

Російські вчителі записали відеозвернення до військових і думали, що виконують завдання партії (Фото: ula_bo)

У Челябінській області РФ вчителі восьми шкіл стали жертвами пранку білоруського блогера Владислава Бохана й записали відеозвернення до військових, не знаючи, що текст базується на промові Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Педагоги вважали, що виконують завдання від партії Єдиная Росія в межах нібито патріотичного проєкту «Голос тилу», який насправді не існував.

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Текст звернення базувався під промову Адольфа Гітлера, але був адаптований до сучасних умов. Ролик містив пропагандистські твердження про Україну, серед яких звинувачення у порушенні Мінських угод, утисках російськомовних, співпраці з НАТО, а також поширенні «чужих цінностей».

У промові педагоги говорили, що війна є «необхідною» та багато образливих висловлювань про Україну. У тексті також містились тези про неминучу перемогу Росії, а по всій промові були відсилки до нацистської пропаганди.

Пізніше деякі школи відзвітували про « виконання» цього завдання.

Пранкер тим часом пояснив, що це був експеримент у межах проєкту «Тріумф молі», який досліджує ознаки фашизму в російському суспільстві за критеріями Умберто Еко.

Це вже не перший розіграш, який проводив Бохан. Раніше за його ініціативою російські вчителі виготовляли «захисні» шапочки із фольги, які нібито захищають від впливу супутників НАТО.

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У Мережі тим часом віруситься відео із жителькою російського Туапсе, яка скаржиться на дрони. На ролику жінка, яка їде в автомобілі, у сльозах бідкається на життя у місті та активно лається.