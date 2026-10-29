РПЦ підняла мощі в небо для захисту своїх солдатів (Фото: Військовий відділ Московського патріархату/Telegram/Скриншот)

Про це повідомив військовий відділ Московського патріархату, пишуть росЗМІ.

Для духовного підсилення армії священнослужителі скористалися армійським гелікоптером і облетіли позиції угруповання Захід на Куп’янському та Лиманському напрямках, на яких російські війська восени зазнали серйозних невдач. Схоже, коли військова стратегія дає збій, залишається сподіватися на стратегію небесну.

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На фронт прилетіли гелікоптером / Фото: Військовий відділ Московського патріархату/Telegram/Скриншот

Російські священники здійснили обліт фронту з мощами Георгія Побідоносця після великої поразки російської армії на Донбасі / Фото: Військовий відділ Московського патріархату/Telegram/Скриншот

Молилися за солдатів так званої "СВО" / Фото: Військовий відділ Московського патріархату/Telegram/Скриншот

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), чисті територіальні втрати Росії за вересень і перші три тижні жовтня становили 241 км². Російські війська втратили виступ поблизу Лимана, а під час наступу на Слов’янськ опинилися під загрозою оточення.

У РПЦ заявили, що «бійці на землі виконують свою важку роботу, знаючи, що з ними молитовний щит і покровительство святого російського воїнства». Там також зазначили, що «традиція освячувати рубежі Вітчизни святинями сягає корінням глибини віків».

Відео повітряного обльоту супроводжується піснею на слова священника Георгія Дехтярьова. У ній звучать рядки: «Ми молимося в небі над випаленою стужею, щоб віра була нашою силою у війні» та «Хай дрони й списи закриють зеніт, але з нами Творець, ми стоїмо стіною».

У жовтні 2026 року Сили оборони України досягли низки тактичних успіхів та покращили свої позиції на кількох ділянках фронту на Донбасі та суміжних напрямках. Зокрема, в межах масштабної операції під кодовою назвою «Вівальді» українські підрозділи прорвали оборонні лінії ворога та звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій у Донецькій області.

22 жовтня бригада «Хартія» повідомила пропершу у світі підземну контрнаступальну операцію під назвою Велес, під час якої Сили оборони просунулися більш ніж на 15 кілометрів у Харківській області.

Унаслідок операції, що відбулася на Куп’янському напрямку, українські військові взяли в полон понад 30 російських окупантів, а втрати армії РФ становлять понад 100 солдатів.