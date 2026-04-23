Очень сказочные дела. Росіяни випустять новорічний фільм з Кіркоровим — назву, афішу та шрифти вкрали з відомого серіалу Netflix

23 квітня, 11:11
Росіяни вркли ідею з серіалу Netflix (Фото: РосЗМІ)

Росіяни вркли ідею з серіалу Netflix (Фото: РосЗМІ)

Росіяни вкрали ідею культового серіалу від Netflix Дивні дива для новорічного фільму з путіністом Кіркоровим, вже вийшов перший тизер.

Про це повідомляють росЗМІ.

Естетика нової кінострічки підозріло схожа з естетикою культового серіалу Netflix Дивні дива (у перекладі на російську — Очень странные дела). І назва російської казки, і афіша стрічки ідентичні з Дивними дивами.На телебаченні Очень сказочные дела планують представити уже в грудні 2026 року.

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І афіша, і шрифти, і назва - все ідентично серіалу Netflix (Фото: РосЗМІ)
І афіша, і шрифти, і назва - все ідентично серіалу Netflix / Фото: РосЗМІ

Пропагандисти позиціонують фільм як комедійну фентезі-казку. У центрі сюжету — троє богатирів, які стали суперзірками. Головний герой випадково зриває «спецоперацію» із затримання Кощєя Бедросовича — його грає Філіп Кіркоров. Лиходій зникає разом із дочкою царя, після чого герой вирушає у подорож до підземного світу, щоб виправити ситуацію.

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На початку року також стало відомо, що росіяни вкрали обкладинку польського журналу Wprost, яку у 2022 році присвятили Україні. Пропагандисти переробили обкладинку на свій лад, додали триколори солдатам і опублікували у вигляді привітання з Новим роком.

Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Дивні дива Netflix Росіяни Росія Філіп Кіркоров

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