«Він просто поїхав». В Естонії робот-кур'єр зіткнувся з автобусом і «втік» з місця події — момент показали на відео

В Естонії робот-кур'єр спричинив ДТП за участю автобуса та «втік» з місця події (Фото: Tallinna Linnatransport/YouTube/Скриншот)

В естонському місті Таллінні сталась незвичайна дорожньо-транспортна пригода за участі робота-кур'єра та рейсового автобуса. У результаті постраждало кілька пасажирів.

Про це повідомило видання ERR.

Автономний робота-кур'єр доставляв замовлення, проте не зупинився на червоне світло світлофора і виїхав на перехрестя. Щоб уникнути зіткнення, водій автобуса різко загальмував, через що кілька пасажирів, які стояли в салоні, впали.

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За даними транспортної компанії Tallinn Transport (TLT), постраждало до дев’яти осіб.

«Робот втік, якщо можна так висловитися. Він просто поїхав після зіткнення», — цитують в компанії члена правління TLT Андрій Новіков.

Водночас у компанії-виробника роботів-доставщиків Starship Technologies розповіли, що компанія зв’язалася з поліцією та розпочала внутрішнє розслідування для з’ясування точних обставин.

«Надзвичайно прикро, що сталася така аварія», — сказав Аавіксоо, додавши, що безпека є пріоритетом компанії.

Роботи Starship автономно курсують тротуарами, доставляючи продукти, їжу або посилки. Апарат використовує кілька камер для спостереження за навколишнім середовищем. Вони можуть перевозити до 15 кілограмів на відстань до 5 кілометрів.