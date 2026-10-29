«Він просто поїхав». В Естонії робот-кур'єр зіткнувся з автобусом і «втік» з місця події — момент показали на відео
В Естонії робот-кур'єр спричинив ДТП за участю автобуса та «втік» з місця події (Фото: Tallinna Linnatransport/YouTube/Скриншот)
В естонському місті Таллінні сталась незвичайна дорожньо-транспортна пригода за участі робота-кур'єра та рейсового автобуса. У результаті постраждало кілька пасажирів.
Про це повідомило видання ERR.
Автономний робота-кур'єр доставляв замовлення, проте не зупинився на червоне світло світлофора і виїхав на перехрестя. Щоб уникнути зіткнення, водій автобуса різко загальмував, через що кілька пасажирів, які стояли в салоні, впали.
За даними транспортної компанії Tallinn Transport (TLT), постраждало до дев’яти осіб.
«Робот втік, якщо можна так висловитися. Він просто поїхав після зіткнення», — цитують в компанії члена правління TLT Андрій Новіков.
Водночас у компанії-виробника роботів-доставщиків Starship Technologies розповіли, що компанія зв’язалася з поліцією та розпочала внутрішнє розслідування для з’ясування точних обставин.
«Надзвичайно прикро, що сталася така аварія», — сказав Аавіксоо, додавши, що безпека є пріоритетом компанії.
Роботи Starship автономно курсують тротуарами, доставляючи продукти, їжу або посилки. Апарат використовує кілька камер для спостереження за навколишнім середовищем. Вони можуть перевозити до 15 кілограмів на відстань до 5 кілометрів.