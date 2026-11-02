У Гватемалі приготували майже дві тонни традиційного салату — фото

2 листопада, 16:28
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Кухарі та волонтери приготували майже дві тонни салату фіамбре (Фото: Guinness World Records)

Кухарі та волонтери приготували майже дві тонни салату фіамбре (Фото: Guinness World Records)

У Гватемалі кухарі та волонтери приготували найбільший в історії салат фіамбре вагою 1962,2 кілограма й встановили світовий рекорд.

Про це повідомили у пресслужбі Guinness World Records.

Фіамбре — це холодний салат із десятків інгредієнтів, який вважається традиційною стравою Гватемали. До нього додають яйця, ковбаси, різні види м’яса, кукурудзу, перець, листя салату, цибулю та інші овочі. Страву заправляють соусом, а її склад може відрізнятися залежно від сімейних рецептів.

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Рекорд встановили у столиці Гватемали під час заходу, присвяченого до Дня всіх святих і Дня мертвих, які відзначають 1 та 2 листопада. У цей період місцеві жителі традиційно готують фіамбре.

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Для приготування салату використали 52 інгредієнти, а працювали над встановленням рекорду десятки кухарів та волонтерів. Вони кілька годин готували страву на площі торговельного комплексу Cayalá.

Інгредієнти перемішували великими дерев’яними лопатками, після чого салат зважили під наглядом представників Книги рекордів Гіннеса. У результаті приготували 1962,2 кілограма традиційного фіамбре.

Традиційна страва Гватемали (Фото: Guinness World Records.)
Традиційна страва Гватемали / Фото: Guinness World Records.
Фахівці Гіннеса зафіксували салат як найбільший в історії (Фото: Guinness World Records)
Фахівці Гіннеса зафіксували салат як найбільший в історії / Фото: Guinness World Records

"Для Толедо фіамбре — це набагато більше, ніж просто сезонний рецепт: це сім'я, єдність і гордість за те, що наше», — сказав Хуан Хосе Гутьєррес Еррарте, комерційний директор Meat Solutions у Toledo Alimentos.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Рекорд Гватемала Книга рекордів Гіннеса Їжа

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