У Хмельницькому прокурор у службовому кабінеті знімав відео для OnlyFans

28 липня, 15:39
Google Читайте NV у Google
Хмельницького прокурора звільнили з посади після публікації інтимних відео на OnlyFans (Фото: Kamianets #PRO/Facebook)

Хмельницького прокурора звільнили з посади після публікації інтимних відео на OnlyFans (Фото: Kamianets #PRO/Facebook)

Прокурора Хмельницької обласної прокуратури звільнили через акаунт на платформі OnlyFans, частину контенту, як повідомляється, він знімав у службовому кабінеті.

Про це повідомляє Zaxid Net і низка регіональних видань. Як зазначають медіа, у січні 2026 року Антон Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального змісту, а згодом створив акаунт Adonis на OnlyFans. Там колишній прокурор публікував відверті відео.

Реклама

Частину з них, як стверджується, посадовець знімав безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. Ці матеріали він також надсилав співробітницям суду.

Спочатку Венделя перевели до Летичівської окружної прокуратури, а 9 липня ухвалили рішення про його звільнення з органів прокуратури.

Читайте також:
У Колумбії колишня журналістка та акторка фільмів для дорослих стала сенаторкою

Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Хмельницький Прокуратура OnlyFans

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies