У Хмельницькому прокурор у службовому кабінеті знімав відео для OnlyFans

Хмельницького прокурора звільнили з посади після публікації інтимних відео на OnlyFans (Фото: Kamianets #PRO/Facebook)

Прокурора Хмельницької обласної прокуратури звільнили через акаунт на платформі OnlyFans, частину контенту, як повідомляється, він знімав у службовому кабінеті.

Про це повідомляє Zaxid Net і низка регіональних видань. Як зазначають медіа, у січні 2026 року Антон Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального змісту, а згодом створив акаунт Adonis на OnlyFans. Там колишній прокурор публікував відверті відео.

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Частину з них, як стверджується, посадовець знімав безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. Ці матеріали він також надсилав співробітницям суду.

Спочатку Венделя перевели до Летичівської окружної прокуратури, а 9 липня ухвалили рішення про його звільнення з органів прокуратури.