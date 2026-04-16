Це вже відома шахрайська схема. У Бразилії з британського туриста списали 1500 фунтів стерлінгів за кебаб замість £1,50

У Ріо-де-Жанейро заарештували шахрая , який продав нічого не підозрюючому британському туристу кебаб майже за 10 000 реалів (£1 480) замість 10 реалів (£1,50).

Про це повідомляє The Guardian.

Це сталося на пляжі Копакабана, неподалік від двох провідних готелів регіону. Як зазначає видання, бразилієць разом зі спільником проводили махінації з терміналом — вони нібито значно завищували суму за м’ясний шампур. У результаті жертва заплатила 10 000 реалів — 1 480 фунтів стерлінгів — замість 10 реалів (£1,50).

Реклама

Це вже не перший такий випадок на бразилійських пляжах, додає The Guardian.

За останні місяці злочинці намагалися взяти з двох аргентинських туристів 7 000 реалів (близько £1 000) за дві порції асаї, тоді як відвідувача з Колумбії обманом змусили заплатити 2 500 реалів (приблизно £400) за коктейль каїпіринья.

Асаї — темно-фіолетові ягоди з пальм тропічних лісів Амазонки, багаті на антиоксиданти, клітковину та корисні жири.

Каїпіринья є національним бразильським алкогольним коктейль, що входить до списку офіційних коктейлів Міжнародної асоціації барменів (IBA) у категорії Сучасна класика.

В одному з найбільш резонансних випадків жінка з Аргентини заплатила 20 000 реалів (майже £3 000) за качан кукурудзи з маргарином, який мав коштувати лише 20 реалів (близько £3).