На кордоні з Польщею в українки знайшли 100 доларів, що перевищували норму радіації у майже 2 тисячі разів
100-доларова банкнота виявилася надто радіоактивною (Фото: НБУ/Flickr)
На пункті пропуску Медика польські прикордонники не впустили громадянку України, в якої виявили 100-доларову банкноту з перевищенням рівня радіації у 1905 разів.
Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у п’ятницю, 17 квітня.
Інцидент стався 15 квітня під час перевірки безпеки українців, які в'їжджали до Польщі через Медику. Коли 54-річна жінка проходила через радіометричні ворота, спрацював сигнал, що свідчив про значне перевищення допустимого рівня радіації.
Співробітники Прикордонної служби вдалися до детального огляду і виявили в багажі українки 9900 доларів. Перевірка за допомогою мобільного обладнання показала, що одна з банкнот перевищувала допустимий рівень радіації в 1905 разів. Йшлося про наявність ізотопу, що використовується в медицині.
Прикордонники помістили 100-доларову банкноту у спеціальний контейнер та проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.
Сама жінка сказала, що гроші призначалися для купівлі автомобіля.
З міркувань безпеки поляки відмовили українці у в'їзді.