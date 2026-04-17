На кордоні з Польщею в українки знайшли 100 доларів, що перевищували норму радіації у майже 2 тисячі разів

На пункті пропуску Медика польські прикордонники не впустили громадянку України, в якої виявили 100-доларову банкноту з перевищенням рівня радіації у 1905 разів.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у п’ятницю, 17 квітня.

Інцидент стався 15 квітня під час перевірки безпеки українців, які в'їжджали до Польщі через Медику. Коли 54-річна жінка проходила через радіометричні ворота, спрацював сигнал, що свідчив про значне перевищення допустимого рівня радіації.

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Співробітники Прикордонної служби вдалися до детального огляду і виявили в багажі українки 9900 доларів. Перевірка за допомогою мобільного обладнання показала, що одна з банкнот перевищувала допустимий рівень радіації в 1905 разів. Йшлося про наявність ізотопу, що використовується в медицині.

Прикордонники помістили 100-доларову банкноту у спеціальний контейнер та проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.

Сама жінка сказала, що гроші призначалися для купівлі автомобіля.

З міркувань безпеки поляки відмовили українці у в'їзді.