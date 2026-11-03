Від побачень верхи на конях до електромобілів. Подружжя відзначило 75 річницю весілля й розповіло, що змінилося за час їхнього шлюбу

Канадське подружжя, яке відзначило 75-ту річницю весілля, розповіло, що змінилося за час їхнього шлюбу (Фото: Janani Whitfield/CBC)

Канадське подружжя, яка одружилося у 1951 році й відсвяткувало 75 річницю весілля, поділилося про всі зміни у світі та технологіях за час їхнього шлюбу.

Про це повідомляє CBC.

Ларрі та Гелен Фрей родом з канадської провінції Саскачеван. Вони познайомилися, коли Ларрі був 21-річним, а Гелен — 22-річною.

За їхніми словами, у ті часи в їхньому містечку майже не було асфальтованих доріг, тому на перші побачення вони часто їздили верхи на конях. Тепер Ларрі просто обожнює автомобілі, і вони зі своєю 97-річною дружиною разом подорожують країною на електромобілі.

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Ларрі та Гелен на своєму весіллі 75 років тому / Фото: Cheryl Lendvoy

«Розпалюєш вогонь і прогріваєш усе навколо», — згадує 96-річний Ларрі. «Ось таким важким було життя [тоді]».

Поява електрики, за словами пари, в їхньому будинку стала найбільшою зміною за десятиліття спільного життя.

«Більше не потрібно було спускатися до льоху, щоб узяти щось поїсти. З’явився холодильник, підігрівач двигуна в автомобілі. Більше не потрібно було розпалювати вогонь під клятою машиною. Це були величезні зміни», — розповів Ларрі.

Спочатку в будинку подружжя навіть не було телефону, а тепер вони регулярно спілкуються з рідними через FaceTime на своїх мобільних телефонах.

Сучасне фото подружжя / Фото: Cheryl Lendvoy

За роки спільного життя їхня сім'я значно зросла: тепер у подружжя четверо дітей, 10 онуків, 16 правнуків і навіть один праправнук.

Цього місяця вся велика родина разом із друзями збереться, щоб привітати Ларрі та Гелен із 75-ю річницею весілля.