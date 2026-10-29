Були «тривожні» сигнали. Пара з США продала своє майно, щоб вирушити у навколосвітню подорож на кораблі, але їх висадили у Камбоджі

Пара, яка вирушила у круїз, опинилася на вулиці у Камбоджі (Фото: YouTube/Lynn and Paul’s Excellent Adventure)

Американське подружжя продало будинок та все своє майно, щоб купити каюту на круїзному лайнері Odyssey компанії Villa Vie Residences, проте через 17 місяців подорожі їх висадили в Камбоджі через подорожчання палива.

Про це повідомляє LAD Bible.

Ще майже півтори роки тому Пол і Лінн Монтої жили у штаті Вайомінгу, проте в один момент вони вирішили вирішили продати свій будинок та майно та вирушити у навколосвітню подорож. Подружжя заплатило 179 000 доларів за власну каюту. Організатори обіцяли незабутню 3,5-річну поїздку й зупинки у понад 400 портах.

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Пол і Лінн Монтої / Фото: Lynn and Paul Montoya

Через 17 місяців подорожі компанія заявила, що була змушена призупинити свою діяльність через зростання цін на паливо — всіх пасажирів висадили в Камбоджі, країні в Південно-Східній Азії на півострові Індокитай. Близько 8 ранку мешканцям корабля повідомили, що вони повинні висадитися до 14:00.

«Невіра, плач, смуток, а потім цей негайний порив, що ти втрачаєш свій дім, і тобі доведеться все зібрати і взяти з собою все, що можеш. Ми залишили багато речей у каюті. Ми взяли дві великі валізи, дві менші валізи та рюкзак, але це були лише найнеобхідніші речі, ймовірно, на два тижні», — розповіла Лінн виданню.

Наразі, за словами жінки, компанія не повідомила, чи дозволять їм взагалі повернутися на круїзний лайнер, щоб забрати решту своїх речей і коли це буде.

Перші тривожні сигнали, додав Пол, почалися кілька тижнів тому, тож це не було для них несподіванкою. Лайнер змінив маршрут, на борту зник інтернет через несплату Starlink, рівень харчування різко знизився за останні кілька місяців.

Компанія навіть просила про добровільні внески від пасажирів, щоб мати можливість продовжити подорож.

Пол і Лінн Монтої розповіли про свої враження від поїздки / Фото: YouTube/Lynn and Paul’s Excellent Adventure

Чоловік переконаний, що їхні гроші не повернуть, але вони змирилися з тим, що можуть більше ніколи не побачити цих грошей. Проте, зазначило подружжя, вони ні про що не шкодують.

«Знаєте, я не думаю, що треба з самого початку думати про провал. Навіть якби це була 18-місячна подорож, вона теж була б чудовою. Ми побачили багато чудових місць», — каже Пол.

Пара сподівається, що компанію все ще можна «врятувати» й поїздку можна буде продовжити.

Компанія Villa Vie Residences зупинила в Камбоджі свій лайнер Villa Vie Odyssey, який понад два роки безперервно плавав навколо світу і для пасажирів став домом. Причиною стало подорожчання пального через війну в Ірані та перебої в Ормузькій протоці.