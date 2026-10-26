У Львові на площі перед Оперним театром з’явився мистецький об'єкт, який назвали «Говерла». Натомість містяни й користувачі соцмереж не оцінили інсталяцію.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Композицію у формі піраміди з цеглинок створили в межах Львівського тижня скульптури 2026. Автором інсталяції є Сергій Радько, а назвали її «Говерла» на честь найвищої вершини України.

Реклама

За словами організатора Львівського тижня скульптури Павла Гудімова, ця інсталяція має символічне значення.

«Вершина — як метафора спільних цінностей: моральних, естетичних, державних. Піраміда — як метафора стійкості. За ідеєю автора, задумана будуватися спільно, де кожен залучений і кожному знайдеться своє місце», — цитують на сайті міськради Павла Гудімова.

Попри захоплення організаторів, самі містяни та користувачі соцмереж не оцінили композицію.

«Пропоную не зупинятись і добудувати весь Чорногірський хребет. Зліва Піп Іван, справа Петрос. Тільки не запускайте джип-тури на Піп Іван, він сиплеться», — написав у Threads один із користувачів.

У Львові розкритикували інсталяцію з цегли / Фото: Threads

Допис про піраміду однієї з користувачок соцмереж / Фото: Threads

«Схоже навіть фараон може дозволити собі лише маленьку однушку у Львові», — пише юзер на імʼя Андрій.

Коментарі українців / Фото: Threads

У коментарях українці також не стримувалися. Зокрема, одна з користувачок запитала: «куди писати, щою прибрали», а інша додала, що це «еміграція по-єгипетські».

Коментарі українців / Фото: Threads

Схожа ситуація була і в Полтаві, де відкрили перший памʼятник відомому англійському драматургу Вільяму Шекспіру, проте в мережі його висміяли. Користувачі активно глузували й створювали меми про інсталяцію.