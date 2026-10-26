«Куди писати, щоб прибрали?» У Львові зробили з цегли піраміду й назвали її Говерлою — у мережі висміяли інсталяцію

26 жовтня, 10:05
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Українці висміяли піраміду, яку виклали з цегли й назвали Говерлою (Фото: Львівська міська рада)

Українці висміяли піраміду, яку виклали з цегли й назвали Говерлою (Фото: Львівська міська рада)

У Львові на площі перед Оперним театром з’явився мистецький об'єкт, який назвали «Говерла». Натомість містяни й користувачі соцмереж не оцінили інсталяцію.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Композицію у формі піраміди з цеглинок створили в межах Львівського тижня скульптури 2026. Автором інсталяції є Сергій Радько, а назвали її «Говерла» на честь найвищої вершини України.

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За словами організатора Львівського тижня скульптури Павла Гудімова, ця інсталяція має символічне значення.

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«Вершина — як метафора спільних цінностей: моральних, естетичних, державних. Піраміда — як метафора стійкості. За ідеєю автора, задумана будуватися спільно, де кожен залучений і кожному знайдеться своє місце», — цитують на сайті міськради Павла Гудімова.

Попри захоплення організаторів, самі містяни та користувачі соцмереж не оцінили композицію.

«Пропоную не зупинятись і добудувати весь Чорногірський хребет. Зліва Піп Іван, справа Петрос. Тільки не запускайте джип-тури на Піп Іван, він сиплеться», — написав у Threads один із користувачів.

У Львові розкритикували інсталяцію з цегли (Фото: Threads)
У Львові розкритикували інсталяцію з цегли / Фото: Threads
Допис про піраміду однієї з користувачок соцмереж (Фото: Threads)
Допис про піраміду однієї з користувачок соцмереж / Фото: Threads

«Схоже навіть фараон може дозволити собі лише маленьку однушку у Львові», — пише юзер на імʼя Андрій.

Коментарі українців (Фото: Threads)
Коментарі українців / Фото: Threads

У коментарях українці також не стримувалися. Зокрема, одна з користувачок запитала: «куди писати, щою прибрали», а інша додала, що це «еміграція по-єгипетські».

Коментарі українців (Фото: Threads)
Коментарі українців / Фото: Threads

Схожа ситуація була і в Полтаві, де відкрили перший памʼятник відомому англійському драматургу Вільяму Шекспіру, проте в мережі його висміяли. Користувачі активно глузували й створювали меми про інсталяцію.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Львів Говерла Пам'ятник

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