«Куди писати, щоб прибрали?» У Львові зробили з цегли піраміду й назвали її Говерлою — у мережі висміяли інсталяцію
Українці висміяли піраміду, яку виклали з цегли й назвали Говерлою (Фото: Львівська міська рада)
У Львові на площі перед Оперним театром з’явився мистецький об'єкт, який назвали «Говерла». Натомість містяни й користувачі соцмереж не оцінили інсталяцію.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Композицію у формі піраміди з цеглинок створили в межах Львівського тижня скульптури 2026. Автором інсталяції є Сергій Радько, а назвали її «Говерла» на честь найвищої вершини України.
За словами організатора Львівського тижня скульптури Павла Гудімова, ця інсталяція має символічне значення.
«Вершина — як метафора спільних цінностей: моральних, естетичних, державних. Піраміда — як метафора стійкості. За ідеєю автора, задумана будуватися спільно, де кожен залучений і кожному знайдеться своє місце», — цитують на сайті міськради Павла Гудімова.
Попри захоплення організаторів, самі містяни та користувачі соцмереж не оцінили композицію.
«Пропоную не зупинятись і добудувати весь Чорногірський хребет. Зліва Піп Іван, справа Петрос. Тільки не запускайте джип-тури на Піп Іван, він сиплеться», — написав у Threads один із користувачів.
«Схоже навіть фараон може дозволити собі лише маленьку однушку у Львові», — пише юзер на імʼя Андрій.
У коментарях українці також не стримувалися. Зокрема, одна з користувачок запитала: «куди писати, щою прибрали», а інша додала, що це «еміграція по-єгипетські».
Схожа ситуація була і в Полтаві, де відкрили перший памʼятник відомому англійському драматургу Вільяму Шекспіру, проте в мережі його висміяли. Користувачі активно глузували й створювали меми про інсталяцію.