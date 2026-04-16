Міська лікарня на Одещині купила за 40 тисяч гривень підписку на ChatGPT

Лікарня в Одеській області планує придбати для медичного закладу підписку на чат-бот на основі ШІ (Фото: Pixabay)

В Одеській області Чорноморська міська лікарня здійснила державну закупівлю на суму понад 40 тисяч гривень, установа придбала підписку на ChatGPT.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Послугу з надання програмної продукції OpenAI ChatGPT Business замовили за 40 824 грн. Публікацію оприлюднили 29 січня 2026 року, а до 31 грудня послугу мають отримати.

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На Івано-Франківщині тим часом міська влада однієї з громад планує придбати рояль вартістю понад мільйон гривень. Замовник, яким є Долинська міська рада, музичний інструмент рояль довжиною до 165 сантиметрів та вагою понад 280 кілограмів.

У 2025 році Криворізький виконком закупив для школярів понад 600 кілограмів сала зі спеціями на суму понад 150 тисяч гривень.