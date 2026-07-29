В Італії 17-річний підліток врятував вісьмох людей на морі

На пляжі в італійському містечку Торваяніка неподалік Рима 17-річний хлопець врятував людей, які ледь не потонули в морі. Вони порушили заборону на купання й пішли у воду.

Про це повідомляє RMF24.

Деніс під час літніх канікул працює рятувальником на приморському пляжі.

Там попри заборону купатися багато людей зайшли в бурхливе море і ледь не потонули. Підліток кинувся у воду і по черзі врятував вісьмох людей, один за одним.

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У мережі та італійській пресі здійнявся ажіотаж стосовно цього інциденту. Громадскість похвалила молодого рятувальника за героїзм та відвагу та закликала нагородити хлопця.

Водночас читачі не жаліли слів критики на адресу відпочивальників, які проігнорували червоний прапор на пляжі (він означає заборогу купатися).

«Хлопець на ім'я Деніс працює влітку, щоб чесно заробити, а замість спокою змушений проводити вісім рятувальних операцій одну за одною, бо у вас немає ані крихти розуму. Вісім! Ви взагалі це усвідомлюєте чи ні?», — написав один із небайдужих.

Деніс є учнем ліцею імені Миколая Коперника в місті Помеція в столичному регіоні Лаціо.