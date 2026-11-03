Пес Патрон «одружився». У мережі показали відео «обраниці»

Талісман українських рятувальників та знаменитий пес Патрон одружився з джек-рассел-тер'єркою Ланою. Замість весільних подарунків чотирилапий закликав підписників за бажанням підтримати збір для свого дядька-військового, якому потрібні дрони, антени й акумулятори.

Про це повідомили на Instagram-сторінці знаменитого собаки. Сім'ю пес-сапер створив у вересні, але повідомив про цю подію тільки зараз.

За його словами, він не поспішав ділитися радісною новиною, оскільки вважав, що зараз не найкращий час для таких повідомлень.

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«Я від вас дещо приховав. Не спеціально, а просто мені видавалося, що зараз не час порушувати простір такими новинами, але з іншого боку, інші новини, не такі хороші, не питають нас», — йдеться у дописі.

Обраницею Патрона стала Лана — теж представниця породи джек-рассел-тер'єр. Чотирилапий зізнався, що раніше відкладав особисте життя заради роботи та волонтерства, однак знайомство з нею змінило його плани.

«Я все відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як справи робочі, як волонтерство, ну, ви знаєте. Багато хто з вас проходив це. Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем», — йдеться в дописі.

Замість весільних подарунків у публікації попросили підписників за бажанням підтримати збір для свого дядька-військового, якому потрібні дрони, антени й акумулятори.

«Нам справді нічого не треба! Але ми збираємо зараз на допомогу моєму дяді-військовому. Це брат Михайла. Збираємо на дрони, антени, акумулятори. Бо це дійсно що треба новій сім'ї: спокійне небо над головами. Закидаю лінк на збір у сторіз. То зовсім не обов’язково, але нам буде приємно», — підсумував пес Патрон.