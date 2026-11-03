«Подобається ця рутина». Американський пенсіонер відвідав 1207 кіносеансів за рік й потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Чоловік з Пенсільванії подивився понад тисячу фільмів за рік у кінотеатрі й встановив рекорд Гіннеса (Фото: Guinness World Records)

У США 60-річний чоловік відвідав за рік 1207 кіносеансів й встановив світовий рекорд. Він переглядав у середньому три фільми щодня.

Про це повідомляють у пресслужбі Книги рекордів Гіннеса.

Гленвуд Хоскін-молодший з міста Йорк-Хейвені у штаті Пенсільванія активно ходив у кінотеатр з квітня 2024 до квітня 2025 років. За цей час він переглянув 1207 художніх стрічок — у середньому це 3,3 фільма на день.

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Водночас рекордсмен витратив на це не так уже й багато грошей. Щоб заощадити, він купував місячні абонементи за 28 доларів у кінотетрі Regal Unlimited і брав із собою їжу з дому, яку їв у перервах між сеансами.

Гленвуд Хоскін-молодший щодня ходив у кінотеатр і встановив світовий рекорд / Фото: Guinness World Records

Найбільше Хоскін-молодший любив приходити на мультфільми та комедії. Йому також дуже подобається, зізнався рекордсмен, ця рутина, а працівники кінотеатру вже добре його знають.

Гленвуд Хоскін-молодший побив попередній рекорд іншого американця, який за рік відвідав 777 кіносеансів.

«Мені було дуже приємно бути поза домом, і мені завжди подобається виклик і мета, яку потрібно досягти. Я також організована людина, тому всі мої зусилля на встановлення рекорду були приємними», — розповів він GWR.