В Австрії пенсіонер-парапланерист випадково завис на лінії електропередачі — без світла залишилось сотні будинків

В австрійській федеральній землі Штирія 73-річний парапланерист із Німеччини застряг на високовольтній лінії електропередачі, що спричинило вимкнення електрики в сотнях будинків.

Про це повідомляє Bild. Інцидент стався ввечері 29 жовтня неподалік населеного пункту Пруггерн, біля гірського масиву Дахштайн.

Як зазначає видання, чоловік спускався в долину неподалік від найвищої вершини Штирії - Дахштайну (2995 метрів). Він планував приземлитися поблизу тенісного корту, як раптом параплан заплутався в лініях електропередач напругою 30 кВ між двома опорами.

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«Це призвело до короткого замикання. У всіх містах між Нідервельцем та Айхом зникло світло», — повідомив газеті Krone речник пожежної служби Крістоф Шлюсльмайр. Енергетики відключили Пруггерн та сусідні населені пункти від мережі. У результаті сотні домогосподарств на кілька годин залишилися без світла.

Для безпечного проведення рятувальної операції енергетики додатково знеструмили цю ділянку мережі. У результаті сотні домогосподарств залишилися без світла / Фото: BFV Liezen

Після відключення електрики та заземлення проводів пожежники за допомогою драбин зняли чоловіка з лінії електропередачі. Постраждалого доправили до лікарні з травмами.

За даними поліції, протягом усієї рятувальної операції він залишався при свідомості та міг спілкуватися з рятувальниками. Наразі з’ясовують причина інциденту.