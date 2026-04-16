Проник майже до барабанної перетинки. У франківській лікарні виявили павука у вусі пацієнтки — відео

16 квітня, 15:42
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У франківській лікарні виявили павука у вусі пацієнтки (Фото: КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

У франківській лікарні виявили павука у вусі пацієнтки (Фото: КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"/Facebook)

В Івано-Франківську, лікарі ЦМКЛ, виявили у вусі пацієнтки, яка прийшла зі скаргами на біль та закладеність, павука.

Про це повідомили в КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради».

Місцева мешканка прийшла до медичного закладу зі скаргами на біль і закладеність. Під час огляду та профілактичної перевірки іншого вуха виявили павука. За словами отоларинголога Андріани Мельник, комаха проникла майже до барабанної перетинки.

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Лікарка зазначає: влітку такі випадки трапляються частіше, ніж здається. Медикиня наголошує, не намагатися дістати її самостійно, бо це може не лише погіршити ситуацію, а й спричинити травму слухового проходу чи навіть барабанної перетинки — у таких випадках одразу потрібно звертатися до лікарів.

«Видаляючи сірку повністю, ви позбавляєте вухо природного бар'єра. Навіть у випадку цієї пацієнтки павук зміг проникнути досить глибоко — майже до барабанної перетинки», — пояснює Андріана Мельник.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Івано-Франківськ Лікарня Павуки

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