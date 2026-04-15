Про це повідомляє Manchester Evening News. Інцидент трапився 11 квітня приблизно о 8 ранку в Манчестері.

Літак готувався до рейсу на Тенеріфе. Інженер, який працював на сторонню компанію, ненароком відкрив аварійні двері й не втримався на борту літака. Члени екіпажу проінформували його, що сходи розташовані праворуч, що й було насправді, але він неправильно це сприйняв і подумав, що вони ліворуч.

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Коли чоловік відкрив двері, то зрозумів, що там немає сходів, й спробував вхопитися за двері. Але оскільки двері досить важкі, а вітер був сильний, їх відтягнуло, і він «вилетів з літака головою вперед».

«Щоб пом’якшити удар під час падіння, він виставив коліна й руки — саме це і стало причиною його травм. Тоді ми не усвідомлювали, наскільки серйозними були ці травми», — цитує видання одного з працівників аеропорту Манчестера.

Він також додав, що висота падіння становила близько 10 метрів, тому чоловіку «пощастило, що він живий».

Після падіння навколо чоловіка встановили медичні екрани, а до аеропорту викликали екстрені служби.

Точних деталей інциденту невідомо. Наразі триває рослідування.

Тим часом у США жінка народила прямо в салоні літака. Пологи почалися на борту, їй допомагали члени екіпажу.