Китаєць 8 років жив з палочкою для їжі в горлі — інцидент набрав розголосу після успішної операції
Чоловік вісім років жив з металевою палочкою в горлі (Фото: Pixabay/bumylee)
Чоловік з Китаю вісім років жив з металевою паличкою в шиї, яку він випадково проковтнув під час застілля і вона застрягла там.
Про це повідомляє NDTV. Інцидент трапився приблизно вісім років тому у північно-східній провінції Ляонін.
Чоловік, на імʼя Ван випадково проковтнув палочку для їжі під час застілля, але операцію побоявся зробити. Ця проблема чоловіка не турбувала, він лише інколи відчував легкий дискофморт у горлі.
Через якийсь час біль посилився, особливо під час ковтання або після пробудження.
Медики було дуже здивовані, зазначає видання, що чоловік відмовився від процедури багато років тому і спокійно жив весь цей час.
Йому провели малоінвазивну процедуру, інородний предмет витягували через рот — від операції на шиї він відмовився. Палочку видалили успішно, була лише незначна кровотеча.
Малоінвазивна процедура — це хірургічне втручання з мінімальним пошкодженням тканин. Операція виконується через проколи (0,5−1 см) або природні отвори замість великих розрізів.
Через кілька днів Ван повністю одужав і його виписали, а інцидент набув широкого розголосу в країні та поза її межами.
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