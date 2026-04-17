Китаєць 8 років жив з палочкою для їжі в горлі — інцидент набрав розголосу після успішної операції

Чоловік вісім років жив з металевою палочкою в горлі (Фото: Pixabay/bumylee)

Чоловік з Китаю вісім років жив з металевою паличкою в шиї, яку він випадково проковтнув під час застілля і вона застрягла там.

Про це повідомляє NDTV. Інцидент трапився приблизно вісім років тому у північно-східній провінції Ляонін.

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Чоловік, на імʼя Ван випадково проковтнув палочку для їжі під час застілля, але операцію побоявся зробити. Ця проблема чоловіка не турбувала, він лише інколи відчував легкий дискофморт у горлі.

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Через якийсь час біль посилився, особливо під час ковтання або після пробудження.

Медики було дуже здивовані, зазначає видання, що чоловік відмовився від процедури багато років тому і спокійно жив весь цей час.

Йому провели малоінвазивну процедуру, інородний предмет витягували через рот — від операції на шиї він відмовився. Палочку видалили успішно, була лише незначна кровотеча.

Малоінвазивна процедура — це хірургічне втручання з мінімальним пошкодженням тканин. Операція виконується через проколи (0,5−1 см) або природні отвори замість великих розрізів.

Через кілька днів Ван повністю одужав і його виписали, а інцидент набув широкого розголосу в країні та поза її межами.

На Тернопільщині тим часом лікарі дістали зі стравоходу 40-річної пацієнтки ключ від дверей. З стороннім предметом в собі жінка ходила більше тижня.