Набрехав, що хоче скоїти самогубство. Мешканець Полтави викликав поліцейських, аби вони його «підкинули»

Чоловік з Полтави заявив у поліцію, щоб його підвезли у потрібне місце (Фото: Патрульна поліція Полтавської області/Facebook)

У Полтаві чоловік прикинувся, що планує здійснити самогубство, щоб поліцейські приїхали й підвезли його в інший район міста.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Полтавської області.

Інцидент трапився на вулиці Спартака у Полтаві. Місцевий житель повідомив на лінію 102 про намір вчинити непоправне. Екіпаж прибув за вказаною адресою разом із медиками.

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Коли правоохоронці приїхали на місце події, їх зустрів чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Інформація про намір вкоротити собі віку не підтвердилася, зазначили в поліцію. З’ясувалось, що чоловік викликав поліцію лише для того, аби патрульні підвезли його в інший район міста.

Інспектори склали на заявника постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

«Закликаємо громадян бути свідомими та відповідальними! Поки екстрені служби реагують на неправдиві виклики, хтось інший у цей момент може дійсно потребувати допомоги», — йдеться в публікації поліції.

В Івано-Франківську тим часом 25-річний хлопець у стані алкогольного сп’яніння вдерся до місцевого спортзалу й ліг там спати.