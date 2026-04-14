На Закарпатті п’яна водійка врізалась у поліцейську машину, коли тікала від патрульних

Водійка в'їхала в патрульну машину, коли тікала від поліції (Фото: Патрульна поліція Закарпатської області/Facebook)

В Ужгороді на Закарпатті водійка у стані спʼяніння, намагаючись втекти від поліцейських, в'їхала в службовий автомобіль патрульної поліції.

Про це повідомили у патрульній поліції. Інцидент стався 13 квітня на вулиці Карпатської України.

Екіпаж патрульних помітив автомобіль Mercedes, який перебував в орієнтуванні, та подав водійці вимогу зупинитися. Однак вона проігнорувала сигнал і продовжила рух, поліцейські заблокували авто на наступного перехресті.

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Водійка, намагаючись втекти, зачепила службовий автомобіль.

Під час спілкування патрульні зафіксували у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння — порушену координацію рухів та запах алкоголю. Від проходження огляду на стан сп’яніння на місці вона відмовилася.

На порушницю склали адміністративні матеріали.