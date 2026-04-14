«Зеленський переміг на виборах в Угорщині». Українці в соцмережах обговорюють результати виборів — меми
Орбан та вибори стали приводом для мемів у соцмережах (Фото: Соцмережі/Скриншот)
Після поразки партії Фідес Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині опозиційній партії Тиса Петера Мадяра, українці почали активно жартувати в соцмережах.
Зокрема, користувачі іронізують, що Петер Мадяр нібито є очільником СБС України Робертом «Мадяром» Бровді, а також пишуть, що Орбан уже «збирає речі до Ростова».
Дехто пише, що «Зеленський переміг на виборах в Угорщині».
Українці активно проявляють креатив й поєднують вибори в Угорщині з великодніми святами, які цьогоріч співпали.
«Христос Воскрес і направився на угорські виборчі дільниці, щоб не дай Бог не переміг Орбан», — йдеться в одній з публікацій.
В іншій створили імровізовану картинку, у якій українці намагаються одночасно і відзначати Пасху, й слідкувати за виборами в Угорщині.
Деякі користувачі показали загалом реакцію та поведінку українців під час цьогорічних виборів.
В інших мемах показали імпровізовану реакцію самого Орбана на свою ж поразку.
Один користувач пригадав інший відомий мем про Крим, коли росіянка не хотіли виїжджати з міста, бо там все було по-домашньому і зобразив Орбана в цій же ситуації.
Ще один мем — придбаний авіаквиток з Угорщини до Росії на імʼя поки що чинного премʼєр-міністра.
В інших зображеннях згадують відносини Орбана з російською владою і реакцію РФ на його програш на виборах.
Деякі ілюстрації зображують намагання премʼєра Угорщини триматись за російську ганчірку, а ще деякі показали, з чим він залишився після поразки на виборах.
Не забули згадати і віце-президента США Джей Ді Венса та його «прокляття». Американського посадовця жартома називають «вісником невдач» через те, що після його візитів та дзвінків стається щось погане.
Через день після його дзвінка завчасно помер Папа Римський Франциск, що призвело до активних мемів та тролінгу. Поразка Орбана на виборах теж відбулась після зустрічі з Джей Ді Венсом.
Схожу паралель провели і з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі українського лідера з іноземними, вони йшли у відставку або програвали вибори.
На парламентських виборах в Угорщині за результатами підрахунку 98,32% голосів перемагає партія Тиса Петера Мадяра, вона має отримати 138 місць у парламенті, партія Фідес Віктора Орбана — 55 місць.