Орбан та вибори стали приводом для мемів у соцмережах (Фото: Соцмережі/Скриншот)

Після поразки партії Фідес Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині опозиційній партії Тиса Петера Мадяра, українці почали активно жартувати в соцмережах.

Зокрема, користувачі іронізують, що Петер Мадяр нібито є очільником СБС України Робертом «Мадяром» Бровді, а також пишуть, що Орбан уже «збирає речі до Ростова».

Дехто пише, що «Зеленський переміг на виборах в Угорщині».

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Українці активно проявляють креатив й поєднують вибори в Угорщині з великодніми святами, які цьогоріч співпали.

«Христос Воскрес і направився на угорські виборчі дільниці, щоб не дай Бог не переміг Орбан», — йдеться в одній з публікацій.

В іншій створили імровізовану картинку, у якій українці намагаються одночасно і відзначати Пасху, й слідкувати за виборами в Угорщині.

Деякі користувачі показали загалом реакцію та поведінку українців під час цьогорічних виборів.

Українці жартують про Великдень та вибори в Угорщині / Фото: Скриншот

Ще один мем про українців та вибори / Фото: Скриншот

Українці після виборів в Угорщині / Фото: Скриншот

В інших мемах показали імпровізовану реакцію самого Орбана на свою ж поразку.

Один користувач пригадав інший відомий мем про Крим, коли росіянка не хотіли виїжджати з міста, бо там все було по-домашньому і зобразив Орбана в цій же ситуації.

Ще один мем — придбаний авіаквиток з Угорщини до Росії на імʼя поки що чинного премʼєр-міністра.

Мем про Крим та Орбана / Фото: Скриншот

Мем у вигляді авіаквитка для Орбана після поразки на виборах / Фото: Скриншот

Орбан та його реакція на виборах / Фото: Скриншот

В інших зображеннях згадують відносини Орбана з російською владою і реакцію РФ на його програш на виборах.

Деякі ілюстрації зображують намагання премʼєра Угорщини триматись за російську ганчірку, а ще деякі показали, з чим він залишився після поразки на виборах.

Орбан телефонує Путіну, щоб пожалітись - мем / Фото: Скриншот

Жарт про Путіна та його реакцію на поразку на виборах / Фото: Скриншот

Реакція Кремля на перемогу Петера Мадяра / Фото: Скриншот

Орбан намагається втриматися за російську триколірну ганчірку, хоча сам падає в безодню / Фото: Скриншот

Ілюстрація "З чим залишився Орбан після поразки на виборах" / Фото: Скриншот

Не забули згадати і віце-президента США Джей Ді Венса та його «прокляття». Американського посадовця жартома називають «вісником невдач» через те, що після його візитів та дзвінків стається щось погане.

Через день після його дзвінка завчасно помер Папа Римський Франциск, що призвело до активних мемів та тролінгу. Поразка Орбана на виборах теж відбулась після зустрічі з Джей Ді Венсом.

З Венса жартують в соцмережах / Фото: Скриншот

Венс із задоволеною посмішкою та Орбан / Фото: Скриншот

До жартів з Венсом та Орбаном долучили Путіна, який начетбто керує двома попередніми / Фото: Скриншот

Схожу паралель провели і з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі українського лідера з іноземними, вони йшли у відставку або програвали вибори.

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Зеленський із діячами, які втратили свою політичну силу / Фото: Скриншот

На парламентських виборах в Угорщині за результатами підрахунку 98,32% голосів перемагає партія Тиса Петера Мадяра, вона має отримати 138 місць у парламенті, партія Фідес Віктора Орбана — 55 місць.