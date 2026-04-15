Жінка на Волині отримала штраф за матюки у Facebook-спільноті «Я люблю Любешів»

На Волині жінку оштрафували за нецензурні коментарі в соцмережі , суд притягнув її до адміністративної відповідальності й призначив штраф.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Інцидент стався ввечері 8 січня 2026 року. Волинянка перебувала вдома й зі свого телефону залишила коментарі з нецензурними словами у фейсбук-спільноті «Я люблю Любешів» у бік іншого користувача. Висловлювання стосувалися іншої особи та були доступні необмеженому колу користувачів.

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На ситуацію відреагували правоохоронці й склали відповідні матеріали. Суд визнав жінку винною у дрібному хуліганстві за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй призначили штраф — три неоподатковувані мінімуми доходів громадян.

У рішенні суд окремо наголосив, що навіть онлайн-простір може вважатися громадським місцем. Оскільки допис був опублікований у відкритій спільноті, його могли бачити багато людей, а сам коментар викликав активне обговорення серед користувачів.

Також суд підкреслив, що подібні дії свідчать про зневагу до суспільних норм і порушують спокій інших людей. Інші учасники спільноти навіть робили зауваження авторці коментаря щодо її поведінки.

У соцмережі Threads українські користувачі поділилися світлинами своїх дітей змішаного походження, коли один із батьків є представником однієї національності, а інший — іншої.