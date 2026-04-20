Має вже третю партнерку. У Британії кролик потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найстаріший у світі

15-річний Гербі потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найстаріший кролик своєї породи (Фото: Guinness World Records)

У британському графстві Суррей показали найстарішого кролика своєї породи у світі, за своє досягнення він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляють на офіційному сайті онлайн-довідника рекордів. Кролик Гербі прожив понад 15 років, що майже вдвічі більше за звичайну тривалість життя таких кроликів — від 7 до 10 років.

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Гербі та його тодішня партнерка Флопсі у 2012 році / Фото: Guinness World Records

Його господарі, педагоги Річард і Меліса Данхем, взяли його додому ще маленьким у 2010 році і відтоді врятували багато тварин.

За своє життя Гербі тричі мав стосунки з іншими кроликами. Спочатку він жив із Флопсі, з якою був разом 10 років, потім мав нову кохану на прізвисько Тінкс, а зараз «одружений» на Бетті.

Гербі любить грати зі своїми власникам, особливо з Річардом, обійматися та навіть «доглядає» за ними.

Тим часом у США 19-річний кінь встановив світовий рекорд, виконавши 38 різних трюків менше ніж за три хвилини