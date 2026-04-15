«Ніколи не пізно вчитися». Чоловік з Нової Зеландії став найстарішим гравцем у крокет у світі — йому 101 рік

15 квітня, 17:17
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101-річний чоловік став світовим рекордсменом (Фото: Guinness World Records)

101-річний чоловік став світовим рекордсменом (Фото: Guinness World Records)

101-річний ново-зеландець офіційно встановив світовий рекорд як найстарший учасник змагань із крокету серед чоловіків, коли взяв участь у турнірі з гольф-крокету у віковій категорії 80+ у Парапарауму, що у Веллінгтоні.

Про це повідомили на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса. Досягнення Невілла Сандіфорда зафіксували влітку 2025 року.

«Я цим дуже пишаюся. Я ніколи не думав, що зможу й надалі вдосконалюватися у такому поважному віці і радий, що моя родина, друзі, колеги по клубу крокету і, власне, всі, хто мене знає, можуть розділити зі мною це досягнення», — цитують на сайті рекордсмена.

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Невілл разом зі своєю покійною дружиною Джоан виховав трьох дітей, має вісьмох онуків та сімох правнуків. У крокет чоловік почав грати у 2002 році, коли йому було 79. Саме Джоан запропонувала йому спробувати. Тоді був набір на безкоштовні уроки й Невілл вирішив ризикнути.

«Пізніше, у 2005 році, я приєднався до клубу в Парапарауму і також почав грати в гольф-крокет. Протягом багатьох років я брав участь у клубних та міжклубних змаганнях у обох дисциплінах.Мій молоток — це мій талісман на щастя. Його виготовили на замовлення експерти з Гокс-Бей», — додає Сандіфорд.

Невілл Сандіфорд каже, що починати ніколи не пізно (Фото: Guinness World Records)
Невілл Сандіфорд каже, що починати ніколи не пізно / Фото: Guinness World Records
Рекорд Невілл встановив у серпні 2025 року (Фото: Guinness World Records)
Рекорд Невілл встановив у серпні 2025 року / Фото: Guinness World Records

До того як відкрити для себе крокет, Невілл служив у війську, потім працював на залізниці. Згодом разом із дружиною придбав невеликий супермаркет. Попри це подружжя завжди намагалося підтримувати активну форму.

Зараз чоловік грає тричі на тиждень і наголошує, що «починати ніколи не пізно».

Тим часом 102-річний чоловік з Японії встановив інший рекорд — піднявся на найвищу гору своєї країни. Досягнення зафіксували фахівці Книгу рекордів Гіннеса

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Рекорд Книга рекордів Гіннеса крикет Спорт Довголіття

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