У Центральній бібліотеці імені Річарда Дж. Ріордана в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, є книга, яку офіційно визнали найбільшою у світі.

Про це повідомили у пресслужбі Книги рекордів Гіннеса.

Книга має назву Luceros y Penumbras («Зоряне світло й тіні»). Її вага становить 1800 фунтів (816,5 кілограма), а розміри обкладинки становлять 15,41×20,01 фута (4,70×6,10 метра). Вона повністю виготовлена з тих самих матеріалів, що й звичайні книги: паперу, клею та тканини.

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Книга Luceros y Penumbras / Фото: Los Angeles Public Library

Книгу створив 2 липня художник та майстер друкарської справи з Лос-Анджелеса Даніель Гонсалес з нагоди сторіччя бібліотеки. Загалом до створення долучились 35 людей, і книга офіційно стала найбільшою pop-up-книгою у світі.

Щоб перегортати сторінки книги-рекордсменки, потрібна команда з десяти людей.

Для книги виділили окреме приміщення, а подивитися на експозицію можна безкоштовно до 17 січня 2026 року. Саме тоді офіційно завершується святкування сторіччя бібліотеки й закривається виставка з книгою.

«Я сподіваюся, що ця робота не лише вшановує будівлю, а й прославляє ідеали та знання, заради яких її створили. Для мене вони стали джерелом глибоких змін, постійного натхнення, особистісного зростання та надії», — цитують на сайті Даніеля Гонсалеса.