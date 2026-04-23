Лежав на узбіччі й видав себе. На Волині затримали чоловіка з наркотиками

23 квітня, 17:45
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На Волині затримали чоловіка з наркотиками (Фото: Поліція Волинської області)

На Волині затримали чоловіка з наркотиками (Фото: Поліція Волинської області)

Під час відпрацювання територій на Волині поліцейські виявили автомобіль та чоловіка, який лежав поруч на узбіччі.

Про це повідомили поліцейські офіцери громади у Волинській області, пише локальне видання Конкурент Волинь. Чоловік сказав, що має при собі заборонені речовини. Після перевірок правоохоронці виявили у чоловіка в машині канабіс.

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На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду транспортного засобу виявили речовину рослинного походження, ймовірно наркотичну. Її вилучили, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 309 КК України, йдеться у повідомленні поліції.

Цей же чоловік фігурує також і в інших кримінальних провадженнях, додали правохоронці. Його доставили до Луцького міськрайонного суду.

Чоловік сам зізнався, що має при собі наркотичні речовини (Фото: Поліцейський офіцер громади)
Чоловік сам зізнався, що має при собі наркотичні речовини / Фото: Поліцейський офіцер громади
Поліцейські виявили канабіс (Фото: Поліцейський офіцер громади)
Поліцейські виявили канабіс / Фото: Поліцейський офіцер громади

У Тернополі тим часом водій маркером підробив номери авто, щоб не отримувати штрафів.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Волинь Поліція Канабіс

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