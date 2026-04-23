Лежав на узбіччі й видав себе. На Волині затримали чоловіка з наркотиками
На Волині затримали чоловіка з наркотиками (Фото: Поліція Волинської області)
Під час відпрацювання територій на Волині поліцейські виявили автомобіль та чоловіка, який лежав поруч на узбіччі.
Про це повідомили поліцейські офіцери громади у Волинській області, пише локальне видання Конкурент Волинь. Чоловік сказав, що має при собі заборонені речовини. Після перевірок правоохоронці виявили у чоловіка в машині канабіс.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду транспортного засобу виявили речовину рослинного походження, ймовірно наркотичну. Її вилучили, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 309 КК України, йдеться у повідомленні поліції.
Цей же чоловік фігурує також і в інших кримінальних провадженнях, додали правохоронці. Його доставили до Луцького міськрайонного суду.
У Тернополі тим часом водій маркером підробив номери авто, щоб не отримувати штрафів.