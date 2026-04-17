У тернополянина конфіскували відро й продали на аукціоні за 51 грн — за нього «боролися» три учасники

17 квітня, 13:24
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На аукціоні за 51 гривню продали пластикове конфісуоване відро (Фото: СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном))

На аукціоні за 51 гривню продали пластикове конфісуоване відро (Фото: СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном))

У жителя Заліщицької громади на Тернопільщині виконавча служба конфіскувала платискове відро, яке пізніше виставили на торги. На аукціон зареєструвалося троє учасників, зрештою лот продали за 51 гривню.


Про це повідомляє Zaxid Net. Як зазначає видання, інформація про торги з лотом з’явилася на сайті OpenMarket 31 березня, сам аукціон провели 10 квітня. На нього зареєструвалося троє учасників.

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Початкова вартість конфіскованого відра становила 7 грн 50 коп. Найбільшу ціну за лот заапропонував мешканець Анатолій Кравчик і став переможцем.

Відро, яке виставили на аукціон (Фото: СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном))
Відро, яке виставили на аукціон / Фото: СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном)

На початку квітня у жителя Заліщицької громади Богдана Гав’юка районний суд конфіскував чорне пластикове відро. У вироку від 6 квітня йдеться про те, що обвинувачений за допомогою цього відра, лопат та причепа незаконно видобував піщано-гравійну суміш в руслі річки Дністер на території міста Заліщики. Усі ці речі конфіскували, а житель Заліщицької громади отримав іспитовий термін на 1 рік.

Переможець аукціону придбав також і інший лот — лопату за 7,5 грн, яку також раніше конфіскували у цього ж порушника.

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На Миколаївщині тим часом суд конфіскував у боржника розпиляний пень, його виставили на аукціон.

Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Тернопільська область виконавча служба Конфіскація Аукціон Торги

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