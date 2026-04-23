В Івано-Франківській області закрили справу проти чоловіка, що напав на старосту села, через вичерпання терміну давності (Фото: Daniel_B_photos/Pixabay)

У Косівській громаді, що в Івано-Франківській області, закрили справу проти чоловіка, який у нетверезому стані копнув ноутбук в обличчя старости, а потім вдарив його кулаком. Причина закриття — вичерпання терміну давньості.

Про це повідомляє локальне видання Бліц Інфо з посиланням на ухвалу суду від 20 квітня. Інцидент стався у липні 2022 року у приміщенні Рибненського старостинського округу Рожнівської громади.

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Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння зайшов до кабінету старости села Рибне, й побив його. Спочатку він сварився й лаявся, а потім копнув ноутбук, який стояв на робочому столі. Техніка відлетіла в обличчя старості, після чого впала на підлогу й розбилася.

Посадовець намагався виставити нападника з кабінету, але тоді нетверезий той ударив його кулаком у голову. Тоді староста зачинив нападника у приміщенні та вибіг на вулицю, щоб викликати поліцію.

Внаслідок нападу посадовець отримав синці та садна — їх кваліфікували як легкі тілесні ушкодження. Робота установи була припинена до приїзду правоохоронців.

Під час судового розгляду адвокат заявив клопотання про закриття провадження. Оскільки дії кваліфікували як кримінальний проступок, закон передбачає трирічний строк давності. Суд встановив, що з моменту події минуло понад три роки та дев’ять місяців. Навіть із вирахуванням часу, коли обвинувачений перебував у розшуку, терміни давності офіційно вичерпалися.

Обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності.

Суддя закрила провадження, а цивільний позов старости про відшкодування грошей за розбиту техніку та моральну шкоду залишила без розгляду.

З київським суддею тим часом три роки не могли зв’язатися через те, що він користувався поштою Yandex ru.