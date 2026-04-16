«Було передчуття, що виграю». На Рівненщині адвокат зірвав джекпот й виграв 190 тисяч гривень

Про це повідомляє локальне видання Район Рівне. Виграшний білет він придбав онлайн всього за 45 гривень, а про перемогу дізнався випадково, коли купував білети на наступний тираж.

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Переможець зізнався, що за два тижні до цього мав передчуття, що зірве джекпот. «За тиждень було передчуття, що виграю, проте вийшло через два», — цитує видання адвоката.

Час від часу чоловік бере участь у державних лотереях, але, зізнається, ніколи не вигравав великі суми. Цей виграш став для нього першим значним. Кошти планує витратити на придбання техніки для роботи.

Це вже не перший випадок, коли українці виграють велику суму грошей у лотереях. Влітку 2025 року у місті Суми 19-річний хлопець купив три лотерейні квитки й один із них був щасливим. Він виграв 100 тисяч гривень.