Прийшли тисячі людей. У Китаї 24-річний наречений, який не мав кого запросити на весілля, записав відеозвернення для всіх бажаючих

У Китаї 24-річний сирота, якому не було кого запросити на весілля, записав відеозапрошення для всіх охочих (Фото: cn_eyee/TikTok)

На південному заході Китаю 24-річний наречений випадково перетворив невелике містечко на популярний туристичний центр. Чоловік, який не мав родичів і не мав кого запросити на своє весілля, записав відеозвернення для всіх бажаючих і на свято прийшло два десятка тисяч гостей.

Про це повідомляє VnExpress International із посиланням на західні медіа.

Курйозний інцидент трапився в місті Лован, яке розташоване в міському окрузі Чжаотун провінції Юньнань. 24-річний Сюй Ченхуна виріс без батьків та підтримки й заощадив на своє весілля сам.

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Коли наближалась дата весілля. наречений зрозумів, що з його сторони не буде гостей. Він записав відеозвернення й запросив незнайомців на своє святкування, допис опублікував у китайській соцмережі Douyin.

Зрештою на свято приїхало близько 20 тисяч людей, а містечко за два дні перетворилось на популярний туристичний маршрут. За даними китайського видання Red Star News, 28 та 29 жовтня всі місця в місцевих закладах розміщення були зайняті. До 30 жовтня повністю заповнилися також готелі в сусідніх населених пунктах. Деяким закладам довелися навіть продовжити робочий день та найняти додаткових працівників

Місцева влада також швидко відреагувала на ситуацію. Туристичні служби скоординували роботу 11 районів і повітів, а місцевим пам’яткам запропонували знижки на вхідні квитки, щоб гості весілля залишалися в регіоні довше.

Влада також рекламувала місцеві продукти, зокрема яблука з Чжаотуна та тяньма — лікарську рослину, яку широко використовують у традиційній китайській кухні.

Водночас несподівана популярність містечка створила додаткові труднощі: виникли проблеми з транспортом, паркуванням і забезпеченням безпеки через величезну кількість людей.