У Філадельфії невідомі викрали майже 1,5 тонни морепродуктів із вантажівки, поки водій спав усередині

В американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія, група злодіїв викрала 1360 кілограмів заморожених ніжок снігового краба з причепа вантажівки, поки водій спав усередині кабіни.

Про це повідомили місцеві медіа, зокрема NBC Philadelphia, WKRC та 6ABC.

Інцидент стався 20 жовтня приблизно о 4:50 ранку за місцевим часом на ділянці Айленд-авеню.

Водій вантажівки Марті Муріукі розповів телеканалу WPVI, що заснув у кабіні й прокинувся, коли почув шум. Він вийшов із машини, щоб перевірити, що відбувається, і побачив шістьох людей, які виносили крабові ніжки з причепа. Зловмисники прибули на чотирьох-п'яти автомобілях.

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Він спробував відігнати злодіїв, але, коли один із чоловіків спробував напасти на нього, був змушений тікати.

Викрадений вантаж складався з 50 коробок заморожених ніжок снігового краба, кожна з яких важила приблизно 30 фунтів (13,6 кг). Загальна вага викрадених морепродуктів, за оцінками, становила 3000 фунтів, або приблизно 1360 кілограмів.

За даними ЗМІ, викрали 50 коробок заморожених ніжок снігового краба / Фото: KYW/CNN Newsource

Наразі триває розслідування інциденту.

Вже не вперше правоохоронці розслідують справи щодо крадіжок великих партій продуктів харчування чи напоїв. Зокрема на початку жовтня в Італії невідомі вантажівками вивезли тисячі пляшок вина на п’ять мільйонів євро.

В березні 2026 року невідомі викрали вантажівку з батончиками від бренду KitKat, яка виїхала з Італії 12 тонн шоколаду та мала доставити їх в різні країни Європи, транспорт перевозив 413 793 батончики з нової продуктової лінійки.