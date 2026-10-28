У Філадельфії невідомі викрали майже 1,5 тонни морепродуктів із вантажівки, поки водій спав усередині

28 жовтня, 10:49
Google Читайте NV у Google
У США викрали 1360 кг замороженого краба (Фото: KYW/CNN Newsource)

У США викрали 1360 кг замороженого краба (Фото: KYW/CNN Newsource)

В американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія, група злодіїв викрала 1360 кілограмів заморожених ніжок снігового краба з причепа вантажівки, поки водій спав усередині кабіни.

Про це повідомили місцеві медіа, зокрема NBC Philadelphia, WKRC та 6ABC.

Інцидент стався 20 жовтня приблизно о 4:50 ранку за місцевим часом на ділянці Айленд-авеню.

Водій вантажівки Марті Муріукі розповів телеканалу WPVI, що заснув у кабіні й прокинувся, коли почув шум. Він вийшов із машини, щоб перевірити, що відбувається, і побачив шістьох людей, які виносили крабові ніжки з причепа. Зловмисники прибули на чотирьох-п'яти автомобілях.

Реклама

https://youtu.be/bSKvQfyZ2iI?si=S4WHi6vIirh9zeTp

Він спробував відігнати злодіїв, але, коли один із чоловіків спробував напасти на нього, був змушений тікати.

Викрадений вантаж складався з 50 коробок заморожених ніжок снігового краба, кожна з яких важила приблизно 30 фунтів (13,6 кг). Загальна вага викрадених морепродуктів, за оцінками, становила 3000 фунтів, або приблизно 1360 кілограмів.

За даними ЗМІ, викрали 50 коробок заморожених ніжок снігового краба (Фото: KYW/CNN Newsource)
За даними ЗМІ, викрали 50 коробок заморожених ніжок снігового краба / Фото: KYW/CNN Newsource

Наразі триває розслідування інциденту.

Вже не вперше правоохоронці розслідують справи щодо крадіжок великих партій продуктів харчування чи напоїв. Зокрема на початку жовтня в Італії невідомі вантажівками вивезли тисячі пляшок вина на п’ять мільйонів євро.

В березні 2026 року невідомі викрали вантажівку з батончиками від бренду KitKat, яка виїхала з Італії 12 тонн шоколаду та мала доставити їх в різні країни Європи, транспорт перевозив 413 793 батончики з нової продуктової лінійки.

Читайте також:
«Розуміємо ваше бажання». У Каліфорнії невідомі вкрали понад 20 тонн пива — компанія обіцяє винагороду за допомогу
Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   США Вантажівки Філадельфія Крадіжка

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies