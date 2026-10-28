У Філадельфії невідомі викрали майже 1,5 тонни морепродуктів із вантажівки, поки водій спав усередині
У США викрали 1360 кг замороженого краба (Фото: KYW/CNN Newsource)
В американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія, група злодіїв викрала 1360 кілограмів заморожених ніжок снігового краба з причепа вантажівки, поки водій спав усередині кабіни.
Про це повідомили місцеві медіа, зокрема NBC Philadelphia, WKRC та 6ABC.
Інцидент стався 20 жовтня приблизно о 4:50 ранку за місцевим часом на ділянці Айленд-авеню.
Водій вантажівки Марті Муріукі розповів телеканалу WPVI, що заснув у кабіні й прокинувся, коли почув шум. Він вийшов із машини, щоб перевірити, що відбувається, і побачив шістьох людей, які виносили крабові ніжки з причепа. Зловмисники прибули на чотирьох-п'яти автомобілях.
Він спробував відігнати злодіїв, але, коли один із чоловіків спробував напасти на нього, був змушений тікати.
Викрадений вантаж складався з 50 коробок заморожених ніжок снігового краба, кожна з яких важила приблизно 30 фунтів (13,6 кг). Загальна вага викрадених морепродуктів, за оцінками, становила 3000 фунтів, або приблизно 1360 кілограмів.
Наразі триває розслідування інциденту.
Вже не вперше правоохоронці розслідують справи щодо крадіжок великих партій продуктів харчування чи напоїв. Зокрема на початку жовтня в Італії невідомі вантажівками вивезли тисячі пляшок вина на п’ять мільйонів євро.
В березні 2026 року невідомі викрали вантажівку з батончиками від бренду KitKat, яка виїхала з Італії 12 тонн шоколаду та мала доставити їх в різні країни Європи, транспорт перевозив 413 793 батончики з нової продуктової лінійки.